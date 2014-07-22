"Черные ящики" с Boeing-777 отправят в Лондон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Харькове сообщил председатель Государственной комиссии по расследованию катастрофы самолета "Boeing 777", Вице-премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы дали согласие для дальнейшего перемещения (ящиков - УНИАН) сначала в Киев, а дальше в Лондон», - сказал Гройсман.

Вице-премьер-министр отметил, что сейчас «черные ящики» находятся под полным контролем малазийской стороны. Гройсман также подчеркнул, что под контролем ИКАО было обработано документ, удостоверяющий что «черные ящики» ни минуты не были под контролем украинской стороны.

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«При участии стороны Нидерландов, при надзоре ИКАО совместно с украинской стороной был разработан документ, удостоверяющий, что все предметы, которые были названы, как «черные ящики» ни на минуту не находились в руках украинской стороны», - сказал Гройсман.

Он добавил, что процесс расследования катастрофы возглавит Голландия.

«Мы предложили проведения полного расследования катастрофы нидерландской стороне с участием всех сторон жертв этого ужасного теракта. Мы получили ноту от Нидерландов о готовности взять на себя расследование с участием всех сторон, это означает, что лидером этого процесса будут Нидерланды. Украина будет включена в этот процесс на сто процентов»,- отметил Гройсман.