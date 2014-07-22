"Черные ящики "Боинга" находятся в одном из вагонов с телами - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил председатель Госкомиссии, вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“У нас на данный момент нет информации непосредственно о черных ящиках. Мы знаем только, что они, предварительно, находятся в одном из вагонов. Сейчас специалисты Нидерландов, Малайзии, ИКАО проводят соответствующие консультации, каким образом передать эти самописцы для исследования. Украинской стороне они не предъявлены. На данный момент мы ждем этих предложений от всех сторон, чтобы сделать соответствующие официальные процедуры оформления дальнейших действий в отношении черных ящиков”, - сказал Гройсман. “Нет, у нас в руках их (черных ящиков - УНИАН) нет”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту было 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» было 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, включая 15 членов экипажа и двух младенцев. В самолете было 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев, в числе которых был младенец; 10 граждан Великобритании, включая одного гражданина с двойным гражданством (Великобритании и Южно-Африканской Республики). Среди пассажиров также было 4 немцев, 4 бельгийцев, 3 филиппинцев, 1 канадец и 1 новозеландец.

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Самолет упал в районе города Шахтерска Донецкой области в зоне, которая контролируется боевиками. На месте аварии было найдено 282 тела и 87 фрагментов, которые принадлежат 16 телам погибших. Боевики препятствовали доступу к месту аварии.

Читайте такжеМИД призывает прислать в Украину полицию стран, пострадавших от крушения Боинга-777Вечером 21 июля поезд с телами погибших в результате катастрофы самолета отправился из Тореза Донецкой области в направлении Харькова через Донецк. 22 июля поезд, в составе которого 6 вагонов (4 вагона-рефрижератора и 2 вагона), заехал по специальной железнодорожной ветке на территорию “Завода имени Малышева” в Харькове. Затем тела будут доставлены в Голландию для проведения процедуры опознания.

Читайте такжеПервый рейс с телами погибших в катастрофе "Боинга" будет отправлен в Голландию 23 июляБыла информация, что в ночь на 22 июля боевики террористической организации «Донецкая народная республика» передали "черные ящики" сбитого ими пассажирского самолета "Boeing-777" представителям Малайзии.