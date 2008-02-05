Украина стала членом ВТО

Генеральный совет Всемирной торговой организации сегодня на своем заседании в Женеве одобрил вступление Украины в ВТО.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, председательствующий на заседании Генерального совета посол Республики Чили Марио МАТУС, который занимается в ВТО украинским вопросом, поставил на голосование решение об одобрении отчета рабочей группы и проекта протокола о вступлении Украины в ВТО.

Генеральный совет ВТО поддержал эти решения, после чего М.МАТУС поздравил с этим присутствовавшего на заседании с Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Посол напомнил, что торжественная церемония подписания протокола состоится в 17.15 по киевскому времени, а также отметил, что полноправным членом ВТО Украина станет через 30 дней после ратификации документа в Верховной Раде.

Руководитель рабочей группы по Украине напомнил, что процесс присоединения Украины ко Всемирной торговой организации начался в 1993 году и только в 2005 году этот процесс был ускорен.

Он поблагодарил В.ЮЩЕНКО за ускорение этого процесса.

М.МАТУС также сказал, что Украина является примером для других стран как страна, которая идет путем либерализации экономики, в частности в сельскохозяйственной сфере.

Кроме того, М.МАТУС сообщил, что в отчете рабочей группы, кроме протокола о вступлении Украины в ВТО, есть график уступок и условий относительно присоединения к рынку товаров, а также график специфических условий присоединения к рынку услуг.

Позже Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Генеральный директор Всемирной торговой организации Паскаль ЛАМИ подписали протокол о вступлении Украины в ВТО.

Украина надеется в ближайшее время начать переговоры о создании зоны свободной торговли с Европейским Союзом. Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на Генеральном совете Всемирной торговой организации в Женеве.

По его словам, Украина рассматривает этот этап как важный в процессе продвижения к свободному передвижению товаров, капитала и рабочей силы.

«Убежден, что свободный доступ к крупнейшим мировым рынкам даст новый и мощный импульс для малого и среднего бизнеса в стране», - сказал Президент.

Он также подчеркнул, что Украина выступает за то, чтобы все торговые отношения между странами мира базировались на принципах равного партнерства, открытости, отказа от препятствий и ограничений.

Также, по словам Президента, он убежден, что вступление Украины во Всемирную торговую организацию повысит уровень жизни и благосостояния граждан.

По его словам, источником для этого станут структурные реформы, стабилизация законодательства, постоянное повышение конкурентоспособности украинской экономики.

«Хочу отметить, что вступая в ведущий мировой торговый клуб, Украина полностью осознает свою ответственность и необходимость неуклонного соблюдения его требований и правил», - сказал Президент.

Он пообещал, что Украина будет ответственным партнером и будет полностью выполнять свои обязательства, связанные с открытием рынков, либерализацией режимов, гармонизацией своего законодательства с правовым полем ВТО.

В.ЮЩЕНКО пообещал, что вскоре Украина создаст открытый рынок земли, примет новый налоговый кодекс.

«Мы движемся в правовое государство, в котором судебная власть будет действительно независимой и крепкой ветвью власти, а права и свободы человека будут надежно защищены», - сказал Президент, выразив убеждение, что все эти задачи будут выполнены благодаря согласованному сотрудничеству между Президентом, правительством и Верховной Радой Украины.

Кроме того ЮЩЕНКО пообещал, что Украина не будет препятствовать вступлению России во Всемирную торговую организацию.

Президент Украины выразил убеждение, что все страны, в том числе и постсоветские, должны формировать свои отношения на базе правил ВТО.

«Украина никогда не будет поддерживать то, что привносит неоправданные и искусственные осложнения в переговорный процесс о присоединении к ВТО других стран. Мы полностью поддерживаем вступление в ВТО Российской Федерации. Украина будет максимально способствовать потому, чтобы процесс присоединения России состоялся как можно быстрее», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент также заверил, что Украина будет способствовать распространению правил и норм ВТО на другие страны и регионы.

ЮЩЕНКО обещает, что Украина в самые сжатые сроки выполнит все процедурные требования, которые дадут возможность стране стать полноправным членом Всемирной торговой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении на Генеральном совете ВТО в Женеве.

Президент поблагодарил все стороны, которые принимали участие в процессе присоединения Украины к ВТО.

«Мы перешли рубикон интеграции в глобальное экономическое пространство», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства также выразил мнение, что присоединение к ВТО станет системным фактором развития национальной экономики.

«По процедуре вступления нашей страны в ВТО Украина должна ратифицировать протокол до 4 июля текущего года. Вместе с этим должны быть приняты 11 технических законопроектов, одобрены несколько документов на уровне правительства и министерств. Убежден, как Президент, так и правительство, и Верховная Рада приложат все усилия для того, чтобы все процедурные требования были выполнены в как можно более сжатые сроки», - отметил Президент.

Как известно, Украина должна ратифицировать протокол о вступлении до 4 июля 2008 года. Полноправным членом ВТО страна станет через 30 дней после ратификации документа.

Выступая на Генеральном совете ВТО, Президент Украины пообещал, что Украина не будет откладывать вопрос ратификации протокола и других необходимых технических документов.

ВикторЮЩЕНКО поздравил украинский народ со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, после церемонии подписания протокола о вступлении Украины в ВТО В.ЮЩЕНКО, обращаясь к Генеральному директору ВТО Паскалю ЛАМИ, отметил, что сегодняшняя встреча происходит в «зале мечты».

«Украина шла 14 лет, чтобы попасть в «зал мечты», - сказал Президент.

Глава государства еще раз поблагодарил всех, кто работал над этим вопросом, за поддержку, понимание и компромиссы, которые были достигнуты в ходе переговоров.

«Осуществлен невероятный титанический труд. Это большой исторический день для Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО, приветствуя украинский народ со вступлением в ВТО.

В свою очередь П.ЛАМИ отметил, что объемный протокол (он состоит из более чем 1 тыс. страниц – УНИАН) является результатом тяжелой работы.

«Эта работа была хорошо выполнена», - подытожил П.ЛАМИ.

Он также высоко оценил роль Украины, отметив, что она нужна ВТО.

«Вы нужны нам, нам нужны ваши знания, ваш политический и личный опыт», - сказал Генеральный директор ВТО.