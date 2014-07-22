СБУ направила в суд дело российской шпионки, которую задержали за массовые беспорядки

21 июля СБУ завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении гражданки России Марии Коледы (позывной «Багира»), которая совершала противоправные действия для дестабилизации ситуации в южных областях Украины.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

"Злоумышленница, находясь на территории Херсонской и Николаевской областей, пыталась организовать массовые беспорядки с применением насилия, захватом административных зданий и сооружений", - говорится в сообщении.

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8 апреля этого года россиянка была задержана правоохранителями. У нее изъяли травматический пистолет, переоборудованный под стрельбу боевыми патронами и методические рекомендации для подготовки диверсионных групп.

Досудебное расследование по ст. 294 (массовые беспорядки) ст.263 (незаконное обращение с оружием) осуществлялось следователями СБУ.

На сайте ведомства отмечается, что за совершение таких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.