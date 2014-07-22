Донецкая прокуратура будет осуществлять прием граждан по Skype

15:49, 22 июля 2014
Политика
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В связи с захватом здания прокуратуры Донецкой области проведения в нем личного приема граждан руководством прокуратуры области в настоящее время невозможно.

Прийом громадян буде здійснюватись через Skype / support.skype.com

В то же время, сообщает пресс-служба прокуратуры, несмотря на сложную общественно-политическую ситуацию, прокурор области принял решение о временном осуществлении личного приема граждан руководством прокуратуры с помощью сервиса Skype.

Графік роботи прокуратури / don.gp.gov.ua

"Первым заместителем и заместителями прокурора области личный прием граждан будет осуществляться по предварительной записи в случае несогласия с решениями (ответами) по обращаемости после их рассмотрения прокурорами городов с районным делением, городскими, районными, межрайонными и приравненными к ним", - сказано в сообщении.

Читайте такжеMicrosoft будет отключать пользователей устаревших версий SkypeСвязь с руководством прокуратуры Донецкой области будет осуществляться через Skype по адресу prokuratura.priom, согласно установленному графику.

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