Донецкая прокуратура будет осуществлять прием граждан по Skype

В то же время, сообщает пресс-служба прокуратуры, несмотря на сложную общественно-политическую ситуацию, прокурор области принял решение о временном осуществлении личного приема граждан руководством прокуратуры с помощью сервиса Skype.

"Первым заместителем и заместителями прокурора области личный прием граждан будет осуществляться по предварительной записи в случае несогласия с решениями (ответами) по обращаемости после их рассмотрения прокурорами городов с районным делением, городскими, районными, межрайонными и приравненными к ним", - сказано в сообщении.

Читайте такжеMicrosoft будет отключать пользователей устаревших версий SkypeСвязь с руководством прокуратуры Донецкой области будет осуществляться через Skype по адресу prokuratura.priom, согласно установленному графику.