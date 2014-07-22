Украинских пограничников ночью обстреливали "Градами" и минометами с территории РФ

С 23.50 21 июля до 00.30 22 июля на участке отдела пограничной службы «Станично-Луганское» (Луганская область) совершен минометный обстрел позиций пограничников с территории России (около 40 выстрелов).

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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После чего техника (вывод сделан по шуму двигателей) отправилась вглубь территории России. В результате обстрела погибших нет, один пограничник ранен, 3 - получили контузию.

С 03.30 до 04.00 22 июля был осуществлен повторный обстрел позиций из реактивных систем залпового огня «Град» (до 7 залпов). Потерь личного состава нет.

В целом в течение ночи террористы обстреливали позиции пограничников из артиллерийского оружия и минометов около 7 раз.

В районе населенного пункта Шевченково пограничниками обнаружены следы заезда с территории России до 14 автомобилей с целью применения реактивных систем «Град», которые заняли позиции в поле и выполнили стрельбы по позициям украинских сил (о чем свидетельствуют следы на земле и сожженная трава). Факт нарушения государственной границы задокументировано, соответствующие фото - и видеоматериалы будут направлены в МИД Украины и российской стороне.

Пограничники продолжают фиксировать факты нарушения воздушного пространства авиацией РФ.

В 23.05 21 июля на участке отдела пограничной службы «Красная Талівка» (Луганская область) на направлении Волошино (РФ) - Золотаревка (Украина) зафиксировано нарушение воздушного пространства Украины (до 2 км) двумя вертолетами Ми-24. В дальнейшем вертолеты вернулись на территорию РФ и взяли курс на н.п. Волошино (РФ).