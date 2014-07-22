Версия Генштаба РФ о возможной атаке «Боинга» украинским Су-25 несостоятельна – российский эксперт

Об этом в эфире российского телеканала РБК заявил российский эксперт по эффективности авиационных комплексов Вадим Лукашевич.

«…Су-25 – это штурмовик. Идеология этой машины – это работа по земле, это непосредственная поддержка войск на поле боя, с пушками, неуправляемыми снарядами, бомбами. Сбивать самолет на высоте 11 тыс. метров с помощью Су-25 – это просто несерьезно», - сказал Лукашевич.

«Мы же не чешем правое ухо левой рукой. На мой взгляд, это несостоятельно», - подчеркнул он.

При этом он подчеркнул, что у Украины есть перехватчики Су-27, которые предназначены для таких целей.

Читайте такжеСпасатели нашли 282 тела погибших в катастрофе Boeing-777

При этом Лукашевич заявил, что хотел бы посмотреть на очевидцев, показанных в эфире российского телевидения, которые с земли на такой высоте «безошибочно» определили марку самолета Су-25, который относительно небольшой по размерам.

В то же время эксперт заявил: «Тут важный момент. Идет вооруженное противостояние, идет информационная война, Россия, по большому счету, является стороной конфликта – надо четко это понимать. Поэтому определять, кто реально виновен в этой катастрофе, - должны совершенно независимые организации, международные в частности».

Лукашевич напомнил, что «профессионалы» из Минобороны СССР очень долго оправдывались в 1983 году по сбитому корейскому самолету.

«Тоже были генералы с массой звезд, с указками, который доказывали, что это был разведчик, он входил и выходил в наше воздушное пространство… Там были целые схемы спутников, но правда все равно вылезла наружу», - сказал Лукашевич.

Эксперт сообщил, что по характеру повреждения можно четко определить тип боеголовки и попробовать установить марку ракетного комплекса.

По словам Лукашевича, сейчас «нет сомнений», что самолет сбили ракетой. «Сейчас вопрос не в том, какой тип ракеты, а в том - откуда она стартовала и кто нажимал эту кнопку», - сказал он.

Также он считает, что «сейчас возня возле «черных ящиков», по большому счету, не принципиальна. «Черные ящики» нам покажут, о чем говорили пилоты, каким было давление…».

При этом российский эксперт заявил, что Минобороны РФ – «это сторона конфликта, потому что эти люди в Донбассе воюют нашим оружием, в том числе. Вопрос только: передавали ли мы им комплексы («Бук-М1» – УНИАН)?», сказал Лукашевич.

Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», поставленного террористам из России.

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа, все они погибли.

20 июля в ходе разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Петр Порошенко отметил, что украинская сторона готова обеспечить все необходимое для деятельности международной комиссии в проведении всестороннего расследования катастрофы самолета «Малазийских авиалиний».

Читайте также"ДНР" передала малайзийским экспертам "черные ящики" - СМИ

21 июля начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов заявил, самолет Су-25 украинских ВВС находился на расстоянии от трех до пяти километров от потерпевшего впоследствии крушения Boeing-777. Картаполов отметил, что этот Су-25 способен гарантированно поражать воздушные цели на расстоянии пяти километров.

«С какой целью боевой самолет совершал полет по воздушной трассе гражданской авиации практически одновременно и на одном эшелоне с пассажирским воздушным судном, хотелось бы получить ответ на этот вопрос», - сказал Картаполов.