Расшифровывать самописцы Боинга-777 будут британцы

Об этом сообщает Госкомиссия по расследованию катастрофы самолета.

"Представитель бюро по расследованию Нидерландов проинформировал, что в настоящее время правительство Королевства еще не определилось по этому вопросу (делегирование расследование Нидерландам - ред.). Ожидается, что такое решение будет принято в ближайшее время". - говорится в сообщении.

Читайте также"ДНР" передала малайзийским экспертам "черные ящики" - СМИПосле решения вопроса эксперты Нидерландов оформят передачу регистраторов от Малайзийской стороны и направят их к бюро расследования Британии для расшифровки.

Также во время заседания специалисты Национального бюро по расследованию авиационных событий Украины проинформировали о завершении первого этапа полевого расследования в Донецкой области. Специалисты, которые осуществляли расследованиедадут брифинг о результатах работы на месте катастрофы во второй половине дня.