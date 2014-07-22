Расшифровывать самописцы Боинга-777 будут британцы
.Королевство Нидерландов получило официальное обращение с просьбой делегирования расследования авиакатастрофы самолета Boeing 777 «Малазийских авиалиний» специалистам Нидерландов.
Об этом сообщает Госкомиссия по расследованию катастрофы самолета.
"Представитель бюро по расследованию Нидерландов проинформировал, что в настоящее время правительство Королевства еще не определилось по этому вопросу (делегирование расследование Нидерландам - ред.). Ожидается, что такое решение будет принято в ближайшее время". - говорится в сообщении.
Читайте также"ДНР" передала малайзийским экспертам "черные ящики" - СМИПосле решения вопроса эксперты Нидерландов оформят передачу регистраторов от Малайзийской стороны и направят их к бюро расследования Британии для расшифровки.
Также во время заседания специалисты Национального бюро по расследованию авиационных событий Украины проинформировали о завершении первого этапа полевого расследования в Донецкой области. Специалисты, которые осуществляли расследованиедадут брифинг о результатах работы на месте катастрофы во второй половине дня.