Постпред в ООН призвал весь мир признать ДНР и ЛНР террористическими организациями

Об этом он заявил в понедельник во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

«Так называемые луганска и донецка народные республики должны быть признаны террористическими организациями не только в Украине, но и по всему миру. Сотрудничество с ними должно расцениваться как поддержка терроризма», - заявил он.

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Кроме того, Сергеев заявил, что Украина осуждает мародерство на месте трагедии. «Это говорит о бесчеловечном характере людей, которые называют себя народной республикой. Действия вооруженных группировок препятствуют доступу к месту падения и проведению независимого расследования. Это говорит о том, что они пытаются скрыть улики от международного сообщества», - подчеркнул украинский дипломат.