В Донецке в два жилых здания попали снаряды, горит многоэтажка

Об этом у себя на странице в Facebook пишет заместитель председателя Ворошиловского райсполкома Иван Приходько.

Как заявил Приходько, в дом 57 по улице Словацкой один снаряд попал на восьмой этаж, а второй - упал на спорт площадку.

Кроме того, сообщается, что боевой снаряд попал в дом по ул. Куйбышева 223/225. Здание также охвачено огнем.

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