В Донецке в два жилых здания попали снаряды, горит многоэтажка
11:21, 21 июля 2014Политика
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В Донецке из-за боевых действий в районе железнодорожного вокзала горит многоэтажное здание.
В соцсетях появляются фото горящих зданий / novosti.dn.ua
Об этом у себя на странице в Facebook пишет заместитель председателя Ворошиловского райсполкома Иван Приходько.
Как заявил Приходько, в дом 57 по улице Словацкой один снаряд попал на восьмой этаж, а второй - упал на спорт площадку.
Кроме того, сообщается, что боевой снаряд попал в дом по ул. Куйбышева 223/225. Здание также охвачено огнем.
Читайте такжеСМИ: Центр Луганска подвергается массированному обстрелуКак сообщал УНИАН, по состоянию на 10 утра в Донецке в квадрате Красноармейское шоссе - ул. Маршала Жукова - ул. Стратонавтов - ул. Артемовская велись боевые действия.
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