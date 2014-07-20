СНБО: Террористы заставляют гражданское население воевать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

«В Луганске боевики пытаются насильственно вовлечь жителей в борьбу с силами АТО. Вооруженные группы боевиков по 5-7 человек, используя списки жителей области для референдума, врываются в частные помещения и вынуждают граждан вступать в их банды. А в Северодонецке Луганской области террористы вынуждают жителей освобождать квартиры для обустройства там огневых позиций», - сказал Лысенко.Читайте такжеВ плену у террористов остаются 396 человек, среди которых студент из Нигерии – СНБО

Также он добавил, что террористы продолжают минировать гражданские объекты, в частности, в Горловке фугасными зарядами заминировали автомобильный мост над железнодорожными путями и мосты возле 5-й шахты.

Кроме того, Лысенко сообщил, что боевики похитили студента-иностранца из Нигерии, который учится в Луганском медицинском университете. При этом они не выдвинули никаких требований относительно его освобождения.