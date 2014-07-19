С территории России трижды обстреляли позиции сил АТО - Тымчук

На протяжении дня позиции сил АТО близ государственной границы Украины с РФ трижды обстреляли.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Обстрел велся с территории России из РСЗО БМ-21 «Град» и минометов. Огневые позиции российских боевых расчетов, наносивших удар по украинским силовикам, были расположены близ н.п.Новая Надежда (Ростовская обл., Россия)", - написал он.

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Кроме того, согласно оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», террористы нанесли удары по позициям сил АТО в районе Луганского аэропорта: один раз – из РСЗО БМ-21 «Град», второй раз - из ствольной артиллерии. Огонь велся из района н.п.Фабричное.

В свою очередь, авиация сил АТО нанесла удары и уничтожила два опорных пункта террористов в районе проведения операции. Уничтожены вооружения, военная техника и живая сила боевиков.

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Кроме того, штурмовая группа украинских десантников захватила в зоне АТО арсенал боевиков: огнеметы, гранатометы, ПТУРы и стрелковое оружие.

"В настоящее время идет бой между подразделениями сил АТО и боевиками в районе н.п.Верхнекаменка (Луганская область)", - добавляет Тымчук.