Совет Европы призывает к международному расследованию трагедии Boeing-777

Об этом говорится в заявлении генсека Совета Европы, которое есть в распоряжении УНИАН.

«Я был шокирован, узнав о трагической утрате самолета «Малайзийских авиалиний» MH 17 над восточной Украиной. Я осуждаю этот ужасный акт террора, который является окончательным напоминанием, что конфликту на востоке Украины должен быть положен конец», - заявил он.

Ягланд выразил соболезнования семьям и близким погибших.

«Я согласен с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, что все стороны должны приложить усилия, чтобы сделать возможным проведение без задержек международного расследования. Я призываю к сотрудничеству все стороны для того, чтобы это произошло», - подчеркнул он.

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