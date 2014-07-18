Меркель высказывается за диалог с Путиным и за прекращение огня на востоке Украины

Как сообщает «Немецкая волна», об этом Меркель сказала в ходе пресс-конференции в Берлине в пятницу.

Она подчеркнула важность установления незамедлительного перемирия в Украине, чтобы создать условия для проведения объективного расследования катастрофы малазийского пассажирского самолета.

Меркель заявила, что виновные в уничтожении малазийского пассажирского самолета над Украиной должны понести ответственность.Читайте такжеВиновных в крушении Boeing-777 должен судить Международный трибунал в Гааге – Яценюк

"Нам необходимо как можно скорее начать независимое расследование. Для этого необходимо прекращение огня, и важно, чтобы виновные были привлечены к суду. Есть много признаков, указывающих на то, что самолет был сбит, поэтому мы должны относиться к случившемуся очень серьезно", - отметила Меркель.

Одновременно Меркель призвала Россию содействовать политическому урегулированию в Украине. Она констатировала, что поиску диалога с российским президентом альтернатив не существует. "События показали, что нужно найти политическое решение. Я не вижу никакой другой альтернативы, кроме того, чтобы разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. В нашем партнерстве есть трудности, и мы должны преодолеть их", - сказала федеральный канцлер.

По словам Меркель, есть признаки, указывающие на то, что пророссийские сепаратисты в Украине хорошо вооружены и свободно пересекают границу с Россией.Читайте такжеБайден: Боинг был сбит преднамеренно

Она также отметила, что существует немало свидетельств того, что самолет не просто рухнул, но был сбит. Она также призвала Кремль помочь положить конец боевым действиям в Восточной Украине.

"События показали, что должно быть политическое решение, и то, что сейчас происходит в Украине, находится в зоне ответственности России ", - считает она.