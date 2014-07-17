Террористы могли попасть в Боинг, пытаясь сбить украинский транспортный самолет Ил-76 - журналист
18:52, 17 июля 2014Политика
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Информация о падении "Боинга-777" авиалиний Малайзии под Торезом близ села Грабово подтверждена источником в Минобороны Украины.
Об этом написал в Facebook журналист, главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов.
По словам источника, огонь по лайнеру велся из района, занятого террористами и российскими наемниками - украинских сил ПВО и украинских войск там нет.
Читайте такжеВ Донецкой области сбит самолет Малазийских авиалиний. Видео (обновляется)В то же время, недалеко от маршрута лайнера пролегал маршрут украинского военно-транспортного Ил-76, который направлялся для сброса грузов блокированным украинским войскам.
Источник в Минобороны полагает, что российская ПВО дала целеуказание по уничтожению украинского самолета, но в результате ошибки ракетный удар был нанесен по гражданскому авиалайнеру.
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