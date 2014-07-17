У аэропорта Схипол еще нет официальной информации о падении самолета в Украине
В аэропорте Схипол (Schiphol) еще нет информации относительно падения в Украине малазийского самолета. Как только будет получена подтверждающая информация, будут приняты необходимые решения.
Об этом собственному корреспонденту агентства УНИАН сообщил представитель аэропорта Роджер Доффмис.
"У нас еще нет деталей относительно этого сообщения. Мы видели на "Твиттере" Малазийских авиалиний, что с малазийским самолетом рейса MH17 потерян контакт в воздушном пространстве над Украиной. Это только то, что нам известно на данный момент, мы не можем подтвердить никаких деталей", - сказал он.
Роджер Доффмис отметил, что после того, как будет получена подтверждающая информация, состоится обсуждение того, как реагировать в этой ситуации".
Отвечая на вопрос, будет ли нидерландский аэропорт контактировать с украинской стороной, он сказал: "Мы сейчас будем планировать, как реагировать в этой ситуации, и мы будем контактировать со многими агентствами", - подчеркнул Роджер Доффмис.