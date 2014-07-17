У аэропорта Схипол еще нет официальной информации о падении самолета в Украине

Об этом собственному корреспонденту агентства УНИАН сообщил представитель аэропорта Роджер Доффмис.

"У нас еще нет деталей относительно этого сообщения. Мы видели на "Твиттере" Малазийских авиалиний, что с малазийским самолетом рейса MH17 потерян контакт в воздушном пространстве над Украиной. Это только то, что нам известно на данный момент, мы не можем подтвердить никаких деталей", - сказал он.

Роджер Доффмис отметил, что после того, как будет получена подтверждающая информация, состоится обсуждение того, как реагировать в этой ситуации".

Отвечая на вопрос, будет ли нидерландский аэропорт контактировать с украинской стороной, он сказал: "Мы сейчас будем планировать, как реагировать в этой ситуации, и мы будем контактировать со многими агентствами", - подчеркнул Роджер Доффмис.