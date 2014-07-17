Нидерланды присоединятся к расследованию авиакатастрофы Боинга-777
20:53, 17 июля 2014Политика
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил готовность направить голландских специалистов для совместного расследования причин и обстоятельств трагедии с самолетом Малазийских авиалиний.
REUTERS
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт главы государства.
"Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, в ходе которого сообщил об обстоятельствах падения на территории Донецкой области самолета Малазийских авиалиний, следовавшего по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
В ответ премьер-министр Марк Рютте поблагодарил украинского президента за быстрое реагирование и выразил готовность направить голландских специалистов для совместного расследования причин и обстоятельств трагедии и заверил в поддержке действий президента Украины", - написала пресс-служба президента.
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