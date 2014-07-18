Президент Европарламента считает, что ЕС должен предложить помощь в расследовании катастрофы Боинга-777

Президент Европейского парламента Мартин Шульц расстроен трагедией с малазийским самолетом и считает, что Европейский Союз должен оказать необходимую помощь при расследовании обстоятельств.

Об этом речь идет в заявлении Шульца, распространенном в четверг в Брюсселе.

“Я шокирован и опечален трагическим падением малазийского авиалайнера, которое привело к смерти многих людей. Я шлю мои искренние соболезнования семьям погибших и национальным правительствам пострадавших стран", - сказал президент ЕП.

Шульц уверен, что обстоятельства, которые "привели к этой аварии, должны быть тщательно расследованы, а ответственные за эту трагедию - установлены". "Европейский союз и его государства-члены должны предложить украинским и международным представителям всю необходимую помощь для завершения расследования", - считает он.