Президент Европарламента считает, что ЕС должен предложить помощь в расследовании катастрофы Боинга-777

00:17, 18 июля 2014
Политика
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Шульц подчеркнул, что ответственные за падение малазийского самолета должны быть установлены.

Reuters

Президент Европейского парламента Мартин Шульц расстроен трагедией с малазийским самолетом и считает, что Европейский Союз должен оказать необходимую помощь при расследовании обстоятельств.

Об этом речь идет в заявлении Шульца, распространенном в четверг в Брюсселе.

“Я шокирован и опечален трагическим падением малазийского авиалайнера, которое привело к смерти многих людей. Я шлю мои искренние соболезнования семьям погибших и национальным правительствам пострадавших стран", - сказал президент ЕП.

Шульц уверен, что обстоятельства, которые "привели к этой аварии, должны быть тщательно расследованы, а ответственные за эту трагедию - установлены". "Европейский союз и его государства-члены должны предложить украинским и международным представителям всю необходимую помощь для завершения расследования", - считает он.

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