В МИД создан круглосуточный штаб для обращений родных погибших в аварии Боинга

Его основная цель - обеспечение обработки обращений родных погибших пассажиров и координации соответствующей работы с дипломатическими учреждениями иностранных государств, аккредитованными в Украине.

Как сообщается, связаться со штабом можно по номерам телефонов(044) 279 62 06, 238 16 57, по факсу (044) 253 11 24 или по электронной почте cons_vor2@mfa.gov.ua.

Также, соответствующие оперативные штабы созданы при Посольстве Украины в Малайзии (тел. +603 21669552, +6016 2614707, факс +603 21664371, электронная почта emb_my@mfa.gov.ua ) и Посольстве Украины в Королевстве Нидерланды (тел. +31 (70) 3626095, факс +31 (70) 3615565, электронная почта emb_nl@mfa.gov.ua, embukr@wxs.nl).