Обама предложил помощь в расследовании крушения Boeing

00:03, 18 июля 2014
Мир
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Президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты окажут всю необходимую помощь в расследовании крушения Boeing в Донецкой области. 

REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

«США окажут любую помощь, чтобы определить, что случилось и почему», — сказал Обама.

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