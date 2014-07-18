Обама предложил помощь в расследовании крушения Boeing

Президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты окажут всю необходимую помощь в расследовании крушения Boeing в Донецкой области.

Об этом сообщает Reuters. «США окажут любую помощь, чтобы определить, что случилось и почему», — сказал Обама. Читайте такжеПорошенко назвал авиакатастрофу Боинг-777 над Донетчиной терактом По словам американского президента, крушение самолета "Малазийских авиалиний" - это ужасная трагедия

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