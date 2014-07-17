Террористы спрятали "Бук" в Снежном - советник Авакова (фото)

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Один из двух "Буков" стоит сейчас за магазином Фуршет в центре города Снежное", - пишет Геращенко.

Он отметил, что зафиксирован факт наличия у террористов установки "Бук", которая была сегодня замечена в районе городов Торез и Снежное, а также опубликовал соответствующее фото.

"ЗРК "Бук" имеет максимальную дальность поражения целей - 25-30 километров. От Донецка до Тореза - 70 километров. А до Снежного - 80 км. Поэтому никаким образом наши военные на могли сбить пассажирский самолет. Это сделали террористы, которым Путин любезно вручил такое грозное оружие как ЗРК "Бук" для защиты от украинских ВВС. Они думали, что стреляют по украинском военном самолете. Убили почти триста ни в чем не повинных жителей Европы и Азии!" - подчеркнул он.