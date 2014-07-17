СМИ: В разбившемся Боинге могли быть голландцы, французы, британцы и американцы

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ и госучреждения этих стран.

Так, телерадиокомпания RTL сообщает, что на борту могли быть более 70 граждан Голландии.

Ранее МИД Франции подтвердил, что на борту самолета находились четверо граждан этой страны.

Читайте такжеНа месте катастрофы малазийского самолета работают 5 бригад медиков - ОГАТелеканал ITV News со ссылкой на источник утверждает, что на борту было девять британцев.

Есть и сообщения о 23 американских пассажирах самолета.

В то же время, в российском МЧС заявили, что россиян в Боинге не было.

Ранее австрийские СМИ утверждали, что в самолете было более 80 детей.