СМИ России подтвердили, что пророссийские террористы сбили самолет

«17 июля близ поселка Рассыпное над городом Торез Донецкой области был сбит транспортный самолёт Ан-26 украинских ВВС, сообщили ополченцы. По их словам, самолёт упал где-то в районе шахты "Прогресс", в стороне от жилых кварталов», - отмечает издание.

«По словам одного из ополченцев, около 17:30 по местному времени над городом пролетал Ан-26. В него попала ракета, раздался взрыв и самолёт пошёл к земле, оставляя за собой чёрный дым. С неба посыпались обломки», - пишут в LifeNews.

Лидер боевиков ДНР Игорь Стрелков тоже заявил о сбитом самолете. Однако, на тот момент и он думал, что ополченцы сбили украинский самолет АН-26. Так, на странице "Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича" (т.н. министр обороны "ДНР") в социальной сети "ВКонтакте" появилось "сообщение от ополчения", датированное 16:50 по киевскому времени следующего содержания: "В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой "Прогресс". Предупреждали же - не летать в "нашем небе"… Птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила. Мирные люди не пострадали".