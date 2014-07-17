Лидер либералов Европарламента назвал авиакатастрофу в Украине терактом

Такую запись он сделал на своей странице в Твиттере.

"Мои искренние соболезнования семьям и родственникам людей, погибших от этого ужасного теракта в Украине", - написал европейский политик.

Читайте такжеПоявилось видео с места падения Boeing-777Группа европейских народников ЕП также выразила свои соболезнования семьям погибших. "Шокированы падением рейса MH17 в Украине. Наши мысли с семьями погибших. Внимательно следим за фактами того, что произошло", - написано на странице группы в Твиттере.