СМИ: На борту разбившегося на Донбассе Boeing-777 было 80 детей
21:48, 17 июля 2014Политика
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Среди пассажиров лайнера Boeing малайзийской авиакомпании, разбившегося в Донецкой области, было 80 детей.
Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на австрийскую газету Osterreich.
"По предварительным данным, на борту этого лайнера было 80 детей", - говорится в сообщении СМИ.
Ранее эту информацию распространяли пользователи различных соцсетей.
В четверг вечером стало известно о крушении в Донецкой области самолета Boeing 777 малайзийских авиалиний, на борту которого находились 295 человек.
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