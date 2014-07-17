СМИ: На борту разбившегося на Донбассе Boeing-777 было 80 детей

21:48, 17 июля 2014
Политика
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Среди пассажиров лайнера Boeing малайзийской авиакомпании, разбившегося в Донецкой области, было 80 детей.

Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на австрийскую газету Osterreich.

"По предварительным данным, на борту этого лайнера было 80 детей", - говорится в сообщении СМИ.

Ранее эту информацию распространяли пользователи различных соцсетей.

В четверг вечером стало известно о крушении в Донецкой области самолета Boeing 777 малайзийских авиалиний, на борту которого находились 295 человек.

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