Порошенко инициирует международную комиссию по расследованию катастрофы Боинга-777 на Донетчине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, как подчеркнул Порошенко, за последние дни это уже третий трагический случай после того, как с российской территории были сбиты самолеты Ан-26 и Су-25 Вооруженных сил Украины.

«Мы не исключаем, что этот самолет был сбит, и подчеркиваем, что Вооруженные силы Украины не совершали никаких действий относительно поражения целей в воздухе», - подчеркнул он.

Читайте такжеТеррористы могли попасть в Боинг, пытаясь сбить украинский транспортный самолет Ил-76 - журналистПрезидент Украины от имени государства выразил глубокие и искренние соболезнования семьям и близким погибших в этой ужасной трагедии. Осуществляются все возможные поисково-спасательные мероприятия.

Глава государства обратился к Кабинету министров с тем, чтобы срочно была создана Государственная комиссия по расследованию этого инцидента с целью надлежащего расследования причин этой трагедии. Президент предложил привлечь к работе Комиссии специалистов ИКАО и других международных структур, а также представителей Нидерландов и Малайзии.

«Уверены, что виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, сегодня, 17 июля, ориентировочно в 16.20 исчез с экранов радаров самолет авиакомпании «Малайзийские авиалинии» Боинг-777, совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам - Куала - Лумпур.

Читайте такжеСМИ: На борту Боинга, который сбили в Донецкой области, было 295 человекПозже советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что малайзийский лайнер сбили донецкие террористы из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Погибли 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

«Только что над Торезом террористами из любезно переданного Путиным зенитно-ракетного комплекса "Бук" был сбит гражданский самолет Куала-Лумпур - Амстердам», - написал Геращенко в Facebook.