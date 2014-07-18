Генсек НАТО глубоко шокирован трагедией с малазийским самолетом

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляет, что он глубоко шокирован трагедией, которая произошла с малазийским самолетом и выступает за немедленное полное международное расследование.

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Речь об этом идет в заявлении генсека НАТО, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Я шокирован и глубоко опечален падением пассажирского самолета Malaysia Airlines в Украине, что привело к потерям многих жизней. Я приношу мои самые искренние соболезнования семьям и близким погибших и всем тем, кто прикоснулся к этой страшной трагедии", - сказано в заявлении.

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Расмуссен подчеркнул, что "многое неясно относительно обстоятельств аварии". "Однако нестабильность в регионе, вызванная действиями сепаратистов, создала еще более опасную ситуацию. Важно, чтобы немедленно, без каких-либо препятствий, было проведено полное международное расследование, чтобы установить факты и те, которые могут быть ответственными, были быстро привлечены к ответственности", - заявил он.