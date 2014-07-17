Порошенко назвал авиакатастрофу Боинг-777 над Донетчиной терактом
20:33, 17 июля 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко называет сбитие малазийского самолета террористическим актом.
REUTERS
Об этом он сказал во время встречи с лидерами фракций и групп парламента.
По его словам, он только что закончил телефонный разговор с премьер-министром Голландии и выразил соболезнования из-за этой трагедии.
Читайте такжеПорошенко инициирует международную комиссию по расследованию катастрофы Боинга-777 на ДонетчинеПорошенко сообщил, что пригласил от имени украинского народа голландских экспертов к прозрачному и всестороннему расследованию этого террористического акта.
“Хочу обратить ваше внимание, что мы это называем не инцидентом, не катастрофой, а террористическим актом”, - сказал Порошенко.
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