Порошенко назвал авиакатастрофу Боинг-777 над Донетчиной терактом

Об этом он сказал во время встречи с лидерами фракций и групп парламента.

По его словам, он только что закончил телефонный разговор с премьер-министром Голландии и выразил соболезнования из-за этой трагедии.

Читайте такжеПорошенко инициирует международную комиссию по расследованию катастрофы Боинга-777 на ДонетчинеПорошенко сообщил, что пригласил от имени украинского народа голландских экспертов к прозрачному и всестороннему расследованию этого террористического акта.

“Хочу обратить ваше внимание, что мы это называем не инцидентом, не катастрофой, а террористическим актом”, - сказал Порошенко.