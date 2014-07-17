В Донецкой области в водоеме нашли очередное тело со следами пыток

Тело обнаружила следственно-оперативная группа Дзержинского ГО, сообщают Новости Донбасса со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Украины в Донецкой области.

У тела с гнилостными изменениями были завязаны глаза, а шея перемотана прозрачной технической лентой.

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