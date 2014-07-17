В СНБО подтвердили информацию о гибели двух пилотов сбитого 14 июля Ан-26

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Это правда, нашли тела пилотов, однако есть вопрос с их доставкой, потому что они находятся на территории, подконтрольной террористам», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 14 июля в Луганской области был сбит украинский военно-транспортный самолет Ан-26. В самолете было 7 членов экипажа и один человек, который сопровождал груз.

В пресс-центре АТО сообщали, что четверо из восьми членов экипажа сбитого украинского самолета Ан-26 спасены и направлены в безопасный район.

Двух захватили в плен, судьба еще двух членов экипажа была неизвестна.

Председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что СБУ имеет неопровержимые доказательства того, что самолет Ан-26 был поражен российскими вооруженными силами.