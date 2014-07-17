Евросовет подчеркивает важность ратификации Украиной Соглашения об ассоциации

Об этом сказано в выводах Европейского Совета, принятых по итогам внеочередного заседания, которое состоялось в среду в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

„Европейский Совет подчеркивает важность ратификации Украиной Соглашения о ассоциации с целью скорейшего его временного применения”, - говорится в документе.

Читайте такжеВ Европе надеются, что РФ воздержится от «превентивных» мер через ассоциации Украина-ЕС

Кроме того, Европейский Совет приветствовал проведение трехсторонних консультаций на уровне министров между Украиной, Российской Федерацией и Европейским Союзом по реализации Соглашения об ассоциации, которое состоялось 11 июля.

„В этом контексте она также приветствует создание механизма консультаций для решения потенциальных трудностей, связанных с последствиями реализации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли на реализацию соглашения о свободной торговле Содружества Независимых Государств”, - отмечается в выводах.