Европейский Совет не определился с кандидатами на ключевые должности
02:34, 17 июля 2014Политика
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Европейский Совет не определил кандидатов на ключевые должности в ЕС.
REUTERS
Об этом в четверг на пресс-конференции, которая состоялась поздно ночью по результатам заседания Европейского Совета, сообщил президент Совета ЕС Херман Ван Ромпей.
"Мы не на том пункте, где у нас будет решение относительно полного пакета назначений. Мы будем продолжать консультации, и Европейский Совет примет решение по полному пакету на следующей встрече 30 августа", - сказал он.
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Как ожидалось, на заседании Европейского Совета главы государств и правительств ЕС могли назвать имена кандидатов на должности Верховного представителя ЕС по вопросам внешней и политики безопасности и президента Совета ЕС.
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