На Луганщине из-за боев вновь обесточены две шахтоплощадки, эвакуируют 310 горняков - ДТЭК

Об этом УНИАН сообщили в компании ДТЭК, которой принадлежат данные шахтоплощадки.

Согласно сообщению, 16 июля в 15.40 две шахтоплощадки «Свердловантрацит» (ДТЭК) снова обесточены из-за повреждения высоковольтной линии 110 кВ в результате артобстрела в Свердловском районе, где ведутся боевые действия.

Из-за прекращения электроснабжения на шахтоплощадках Должанская-Капитальная (шахтоуправление «Свердловское» (ДТЭК) и Красный партизан (шахтоуправление «Червонопартизанское» (ДТЭК) отключились вентиляторы главного проветривания, насосы, откачивающие воду из горных выработок, а также другое оборудование.

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В действие был немедленно введен план ликвидации аварии. Оперативно вызваны подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы, проводится эвакуация 310 шахтеров второй смены двух шахт.

Продолжительное отключение электричества и остановка насосов могут повлечь за собой затопление горных выработок угледобывающих предприятий, отметили в ДТЭК.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Луганской области в результате боевых действий были обесточены две шахтоплощадки – в городах Свердловск и Червонопартизанск.

Эти две шахтоплощадки были обесточены из-за повреждения высоковольтного кабеля 110 кВ в результате взрыва в Свердловском районе, где ведутся боевые действия.

278 горняков, которые оказались тогда под землей в обесточенных взрывом шахтах (шахтоплощадках Должанская – Капитальная (ДТЭК шахтоуправление «Свердловское») и Красный партизан (ДТЭК шахтоуправление «Червонопартизанское»), благополучно были выведены на поверхность. Электроэнергия в шахтах была восстановлена.