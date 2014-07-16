Президент подписал закон, признающий участниками боевых действий всех людей, задействованных в АТО

Как сообщает пресс-служба президента, законом признаны участниками боевых действий военнослужащие (резервисты, военнообязанные) и работники Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, лица рядового, начальственного состава Министерства внутренних дел Украины, военнослужащие Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, другие образованные в соответствии с законами Украины военные формирования, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, а также работники предприятий, учреждений, организаций, которые были задействованы в антитеррористической операции, в порядке, установленном законодательством.

Законом также предлагается делегировать Кабинету министров Украины полномочия по определению порядка предоставления статуса участника боевых действий отмеченным лицам.

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Раньше военнослужащие Минобороны, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны Украины, гражданские специалисты Министерства обороны не имели права на получение статуса участников боевых действий. Данным законом регламентируется предоставление такого статуса, в том числе и сотрудникам Государственной пограничной службы, УГО, гражданским сотрудникам Минобороны.