Боевики установили две пушки в районе проходной "Лугансктепловоза"
18:22, 16 июля 2014Политика
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Боевики оборудовали новые огневые позиции в жилых районах Луганска.
Боевики продолжают использовать жителей Луганска как живой щит / Romas Vitaly / facebook.com
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
«Террористы продолжают практику использования мирных жителей как «живого щита». Боевики оборудовали новые огневые позиции в жилых районах Луганска», - отметил он.
Читайте такжеВ Луганске террористы похитили журналиста и ограбили офис интернет-сайта«В частности, в районе 7-й проходной завода «Лугансктепловоз» наемники установили две пушки и организовали базу обеспечения боеприпасами», - добавил Лысенко.
Как сообщал УНИАН, террористы захватили Луганск 5 июля. Они обстреливают жилые кварталы, аэропорт, повреждают объекты инфраструктуры.
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