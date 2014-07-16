Боевики установили две пушки в районе проходной "Лугансктепловоза"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Террористы продолжают практику использования мирных жителей как «живого щита». Боевики оборудовали новые огневые позиции в жилых районах Луганска», - отметил он.

Читайте такжеВ Луганске террористы похитили журналиста и ограбили офис интернет-сайта«В частности, в районе 7-й проходной завода «Лугансктепловоз» наемники установили две пушки и организовали базу обеспечения боеприпасами», - добавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, террористы захватили Луганск 5 июля. Они обстреливают жилые кварталы, аэропорт, повреждают объекты инфраструктуры.