В Луганске террористы похитили журналиста и ограбили офис интернет-сайта

Как сообщила УНИАН начальник ОСО ГУМВД в области Татьяна Погукай, 15 июля вооруженные автоматическим оружием люди, одетые в камуфлированную одежду, захватили компьютерную технику, фото и видео аппаратуру и другое оборудование интернет-сайта «Политика-2.0».

Читайте такжеВ Луганской области террористы похитили четырех милиционеровКроме того, в районе автовокзала взяли в плен журналиста данного сайта Дмитрия Шаталова.