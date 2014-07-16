В Луганске террористы похитили журналиста и ограбили офис интернет-сайта
16:39, 16 июля 2014Политика
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В Луганске террористы похитили журналиста и ограбили офис интернет-сайта «Политика-2.0».
REUTERS
Как сообщила УНИАН начальник ОСО ГУМВД в области Татьяна Погукай, 15 июля вооруженные автоматическим оружием люди, одетые в камуфлированную одежду, захватили компьютерную технику, фото и видео аппаратуру и другое оборудование интернет-сайта «Политика-2.0».
Читайте такжеВ Луганской области террористы похитили четырех милиционеровКроме того, в районе автовокзала взяли в плен журналиста данного сайта Дмитрия Шаталова.
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