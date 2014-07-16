В Донецке скончался четвертый сотрудник ГАИ, раненый во время нападения на патруль

В больнице скончался сотрудник Госавтоинспекции, получивший огнестрельное ранение головы во время нападения неизвестных на наряд ГАИ в Донецке 3 июля. Об этом сообщил «ОстроВу» источник в правоохранительных органах.

Правоохранитель, 1984 года рождения, скончался вечером 15 июля в ДОКТМО - Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение, - рассказал собеседник.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля в пресс-службе Донецкого горсовета сообщили, что в районе транспортной развязки на пересечении улицы Артемовской и улицы Горной в Куйбышевском районе Донецка было совершено вооруженное нападение на патрульную машину ГАИ.

В результате трое работников ГАИ получили смертельные пулевые ранения. Один сотрудник милиции в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение.