Появилось видео кровавого расстрела наряда ГАИ в Донецке
03:12, 05 июля 2014Политика
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В сети появилось видео, снятое в момент нападения вооруженных неизвестных на сотрудников ГАИ в Донецке.
К гаишникам неожиданно подбежали двое вооруженных парней в масках и сразу начали стрелять / novosti.dn.ua
Видео опубликовал журналист Константин Стогний, передает ТСН.
На кадрах, которые снял видеорегистратор, установленный в патрульной машине, видно, как после отъезда автобуса со стороны лесополосы к гаишникам неожиданно подбежали двое вооруженных парней в масках и сразу же открыли по ним огонь.
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Напомним, что 3 июля в Донецке неизвестные расстреляли наряд ГАИ, в результате чего трое стражей порядка погибли, один в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что раненых гаишников преступники добивали контрольными выстрелами в голову.
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