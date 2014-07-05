Появилось видео кровавого расстрела наряда ГАИ в Донецке

Видео опубликовал журналист Константин Стогний, передает ТСН.

На кадрах, которые снял видеорегистратор, установленный в патрульной машине, видно, как после отъезда автобуса со стороны лесополосы к гаишникам неожиданно подбежали двое вооруженных парней в масках и сразу же открыли по ним огонь.

Читайте такжеНападающие на машину ГАИ в Донецке добивали патрульных выстрелами в голову - СМИ

Напомним, что 3 июля в Донецке неизвестные расстреляли наряд ГАИ, в результате чего трое стражей порядка погибли, один в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что раненых гаишников преступники добивали контрольными выстрелами в голову.