В Администрации президента не исключают изменения тактики АТО
Заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый не исключает изменения тактики антитеррористической операции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.
По словам Чалого, растет количество оружия и наемников, которые прибывают в Украину из России для ведения непровозглашенной войны.
«Для того, чтобы отвечать на такую фазу, на такие атаки, в сущности, придется, по-видимому, изменять тактику антитеррористической операции», - отметил он.
«Сегодня тактика понятна – избежать жертв среди мирного населения, конкретная работа АТО против террористов, против бандитов», - добавил Чалый.Читайте такжеОбстановка в зоне АТО напряженная, освобожденые населенные пункты - под контролем военных
Он заметил, что противоположная сторона, ввиду успешного процесса со стороны Украины, начинает, в том числе наносить удары по мирному населенной с целью дискредитации украинской армии, удары с целью уничтожить технику украинской армии.
Говоря о возможности введения военного состояния, Чалый выразил собственную точку зрения, что это может иметь негативные последствия, поскольку, наоборот, отвлечет армию от борьбы с террористами. «Это приведет к тому, что армия не будет задействована в АТО, а перейдет туда, где нужно комендатуры открывать...», - подчеркнул он. «На сегодняшний день тех форматов достаточно, чтобы выполнять действия по защите страны», - отметил Чалый.