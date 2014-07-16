В Администрации президента не исключают изменения тактики АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По словам Чалого, растет количество оружия и наемников, которые прибывают в Украину из России для ведения непровозглашенной войны.

«Для того, чтобы отвечать на такую фазу, на такие атаки, в сущности, придется, по-видимому, изменять тактику антитеррористической операции», - отметил он.

«Сегодня тактика понятна – избежать жертв среди мирного населения, конкретная работа АТО против террористов, против бандитов», - добавил Чалый.Читайте такжеОбстановка в зоне АТО напряженная, освобожденые населенные пункты - под контролем военных

Он заметил, что противоположная сторона, ввиду успешного процесса со стороны Украины, начинает, в том числе наносить удары по мирному населенной с целью дискредитации украинской армии, удары с целью уничтожить технику украинской армии.

Говоря о возможности введения военного состояния, Чалый выразил собственную точку зрения, что это может иметь негативные последствия, поскольку, наоборот, отвлечет армию от борьбы с террористами. «Это приведет к тому, что армия не будет задействована в АТО, а перейдет туда, где нужно комендатуры открывать...», - подчеркнул он. «На сегодняшний день тех форматов достаточно, чтобы выполнять действия по защите страны», - отметил Чалый.