Украинские военные рассказали о критическом положении военнослужащих в районе Изварино

Об этом сообщает Informator, который связался по телефону с одним из командиров бригады. У бойцов заканчиваются боеприпасы и провизия, прорваться самостоятельно из окружения они не могут. По словам офицера, боевики методично расстреливают украинских военных из артиллерии и установок залпового огня.

Положение критическое, бойцы не уверены, что смогут продержаться до утра. То же самое говорит еще один офицер 72-й механизированной бригады, который в телефонном интервью "Еспресо.TV" рассказал о критическом положении окруженных бойцов. Читайте такжеВозле Изварино обстреляли украинских военных, восемь погибших - СМИ

Военные отмечают, что террористы бьют со стороны границы, но неизвестно, с чьей территории – украинской или российской. Боевики ведут обстрелы "Градами", пушками и минометами, несколько бойцов подорвались на фугасах. Над украинцами постоянно летают беспилотники.

По состоянию на 00.10 16 июля террористы прекратили обстрел позиций 72-й механизированной бригады. Но военные слышат, что бои идут неподалеку - обстреливают 79-ю аэромобильную бригаду, которая также находится в окружении. Кроме того, боевики окружили военнослужащих 24-й механизированной бригады, которая уже понесла тяжелые потери в районе Зеленополья 11 июля. Читайте такжеТымчук: ночью со стороны границы с РФ из "Града" и гаубиц велся обстрел позиций сил АТО возле Мариновки

"Про то, что мы отрезаны, мы узнали только сегодня от командира батальона. А командира бригады я вообще видел всего несколько раз два месяца назад", — сообщил по телефону офицер.

Пресс-секретарь Антитеррористического Центра Владислав Селезнев, в свою очередь, сказал, что командование знает о тяжелом положении окруженных частей и предпринимает всё возможное для их спасения, сообщает ТСН.

По словам Селезнева, транспортник ВВС Украины, сбитый террористами 15 июля, был частью плана по спасению блокированных мотострелков. "Мы считаем этих ребят героями, мы не забыли о них и делаем всё, что в наших силах для того, чтобы им помочь", — заявил Владислав Селезнев.