В Мариуполе СБУ задержала россиянина за участие в боевых действиях на стороне ДНР

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Задержанный сообщил, что в конце июня прибыл в г. Донецк из г. Ростова-на-Дону (Россия), чтобы «заработать» деньги. Ему обещали тысячу долларов ежемесячно за участие в боевых действиях на стороне террористов против украинских военных.

Российский наемник присоединился к террористической организации, которая действует в Донецкой области. От руководства так называемой «ДНР» он получил огнестрельное и холодное оружие, а также взрывные устройства для вооруженных нападений на блокпосты сил АТО.

«Поняв неотвратимость наказания за совершенные им преступления, наемник попытался скрыться из города, планируя незаконно пересечь украинско-российскую границу», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что при задержании у россиянина изъята граната с запалом, штык-нож, карты с местностью Донецкой и Луганской областей, удостоверение-разрешение, подписанное «Стрелком» – Гиркиным, паспорт гражданина РФ с московской пропиской.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.