В МИД говорят, что украинцев нет среди погибших и пострадавших в московском метро

Об этом сообщил на брифинге во вторник заместитель директора департамента информационной политики МИД Василий Зварыч.

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"По той информации, которую мы получили от посольства, граждан Украины среди погибших и пострадавших в результате аварии в московском метро не обнаружено", передает Украинская правда.

Он также добавил, что данные о возможном присутствии украинцев на месте инцидента уточняются.