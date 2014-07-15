В МИД говорят, что украинцев нет среди погибших и пострадавших в московском метро
17:03, 15 июля 2014Политика
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По предварительной информации, граждан Украины среди пострадавших в московском метро нет.
REUTERS
Об этом сообщил на брифинге во вторник заместитель директора департамента информационной политики МИД Василий Зварыч.
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"По той информации, которую мы получили от посольства, граждан Украины среди погибших и пострадавших в результате аварии в московском метро не обнаружено", передает Украинская правда.
Он также добавил, что данные о возможном присутствии украинцев на месте инцидента уточняются.
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