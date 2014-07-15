В сети появились фотографии уничтоженного боевиками лагеря сил АТО под Зеленопольем

В сети появились фотографии уничтоженного террористами лагеря сил АТО под Зеленопольем.

Снимки с места событий выложил на своей странице в Facebook заместитель начальника отделения Госпогранслужбы Алексей Ковалевский.

"Зеленополье. Базовый лагерь тактической группировки "КОРДОН". Я знаю как выглядит АД, в ночь с 10 на 11 он был там. Я не могу и никогда никому, не по службе, не буду рассказывать про продолжение этого ада, что сейчас творится в Пологах Запорожской области, где основной военный морг, круглосуточный прокурор и эксперты и... опознанные и неопознанные тела и фрагменты тел моих братушек и с ЗСУ и НГУ и моих с ДПСУ, слёзы давно закончились и эмоций почти не осталось....ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!", - написал под фотографиями Ковалевский.