СБУ задержала россиянина, который для ФСБ собирал сведения о расположении баз Нацгвардии

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Сумской области, задержали шпиона 8 июля.

«Задержанный сознался, что по заданию ФСБ России должен был собрать информацию о местах расположения в Украине военных баз, которые используются для подготовки спецподразделений Национальной гвардии Украины. Злоумышленник также должен был получить в Киеве оружие, которое должен был передать на Сумщину лицам, которые планируют выехать для участия в боевых действиях против сил АТО на территорию Луганской области», - говорится в сообщении.Читайте такжеВ Запорожье СБУ ликвидировала банду, созданную спецслужбами РФ для совершения терактов

Также пресс-группа УСБУ отмечает, что в ходе задержания у злоумышленника был изъят пистолет, снаряженный боевыми зарядами, который он должен был реализовать.

В отношении задержанного начато уголовное производство.