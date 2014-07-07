СБУ задержала боевиков «Беса», которые захватывали админздания и брали заложников

18:59, 07 июля 2014
Политика
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По свидетельствам террористов, их группа была сформирована представителями ГРУ и прошла специальную боевую подготовку в лагере российской спецслужбы на территории Крыма.

СБУ

Служба безопасности Украины задержала боевиков разведывательно-диверсионной группы «Беса».

Как сообщает пресс-центр СБУ, на днях контрразведка СБУ на территории Харьковской области задержала двух граждан Украины, которые в составе разведывательно-диверсионной группы ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ под руководством Игоря Безлера по прозвищу "Бес" захватывали админздания органов государственной власти и правоохранительных органов Украины, брали заложников и вели боевые действия против украинских военных.

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По показаниям боевиков, их группа была сформирована представителями ГРУ и прошла специальную боевую подготовку в лагере российской спецслужбы на территории Крыма. Основное внимание во время подготовки уделялось овладению навыками применения стрелкового оружия и совершения диверсий на разных объектах инфраструктуры и жизнедеятельности. В дальнейшем группа была нелегально переправлена российской военной разведкой на территорию Украины через Ростовскую область РФ по каналу, который контролировался пограничниками ФСБ России.

СБУ
СБУ

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