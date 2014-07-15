Сикорский посетит сегодня Украину и встретится с Порошенко
11:27, 15 июля 2014Политика
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетит сегодня Украину.
Радослав Сикорский / www.1tv.ru
Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
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«Сегодня в преддверии завтрашнего заседания Европейского Совета в Украину прибудет министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский для встречи с президентом Петром Порошенко. 16 июля страны ЕС обсудят свои действия на поддержку Украины», - написал он.
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