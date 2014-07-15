Сикорский посетит сегодня Украину и встретится с Порошенко

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Читайте такжеСМИ: Глава МИД Польши запретил пускать в министерство пропутинского праворадикала Корвина-Микке

«Сегодня в преддверии завтрашнего заседания Европейского Совета в Украину прибудет министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский для встречи с президентом Петром Порошенко. 16 июля страны ЕС обсудят свои действия на поддержку Украины», - написал он.