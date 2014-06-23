Сикорский: ЕС должен сам заботиться о своей безопасности, не рассчитывая на США

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью ВВС. "Будут конфликты, в которых США не будут принимать участия, поскольку будут заняты делами в других частях света, в некоторых ситуациях мы должны выступить как европейцы и должны быть готовы к этому", - сказал польский министр.

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"Евросоюз является крупнейшей экономикой мира. Мы не можем рассчитывать на великодушие Америки и американского налогоплательщика, чтобы он решил наши проблемы безопасности вместо нас", - отметил он.

Радослав Сикорский также сказал, что Евросоюз должен сделать выводы из поражения на Балканах в 90-х годах, и напомнил о нестабильности на южных и восточных границах государств европейского сообщества, в частности, в Украине, Африке и на Ближнем Востоке.

В то же время он отметил необходимость соблюдения гарантий безопасности в рамках НАТО, в который входят страны Евросоюза и США, поскольку иначе это "поставит под сомнение надежность" Альянса.