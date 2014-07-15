Двое членов сбитого Ан-26 находятся в плену - Тимчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор движения «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«Пока известно, что двое летчиков оказались в плену у боевиков. Самолет сбит на высоте 6500 метров. ПЗРК, которые есть у террористов (включая новейшим российским 9К333 «Ива»), на такую высоту никак не добивают. На этом основании в СНБО предполагают, что наш самолет сбит или российским истребителем, или российским зенитным ракетно-пушечным комплексом с территории России», - написал Попов.

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Судьба остального экипажа сбитого самолета Ан-26 остается неизвестной. Силы антитеррористической операции проводят поисково-спасательную операцию.