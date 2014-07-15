МИД Германии анонсировало видеоконференцию с террористами Донбасса

Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Иорданию, сообщает Deutsche Welle.

Соответствующая договоренность была достигнута во время телефонной конференции министров иностранных дел Украины, Германии, Франции, а также главы Администрации президента России.

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По словам Штайнмайера, сначала должна состояться видеоконференция "контактной группы", в состав которой входят представители Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и пророссийских сепаратистов.

"Сразу после этого" должна произойти и реальная встреча. Место и точное время ее проведения не уточняется.