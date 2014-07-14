Чехия отказалась предоставлять Украине военную помощь

В частности, средства выделены на "демократическую трансформацию, стипендии для украинских студентов, поддержку независимых СМИ, однако помощь прямо не включает поставку военного характера".Об этом Радио Свобода сообщила пресс-секретарь чешского МИД Иоганна Ґрогова.

О предоставлении в распоряжение Украины чешского военного самолета Ан-26, Министерство обороны Чехии Радио Свобода сообщило, что этот проект не рассматривался, "поскольку военный самолет не входит в гуманитарную помощь".

Как отметил представитель министерства Ян Пейшек, "самолеты Ан-26 выведены из употребления армией Чехии, они стоят на аэродроме Кбелы и не пригодны к эксплуатации. Их введение в эксплуатацию потребовало бы больших затрат и относительно длительного времени ".

В то же время второй секретарь посольства Украины в Чехии Юлия Клочко заявила Радио Свобода, что "по поводу обращения украинской стороны в Чехию о предоставлении помощи по состоянию на данный момент официально мы ни одного отказа не получили - ни письменно, ни устно".

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В соответствии с принятой правительством Чехии программой по оказанию гуманитарной помощи Украине, Чехия уже приняла на лечение 39 тяжело раненых героев Майдана. Сейчас ведутся переговоры по лечению в Чехии тяжелораненых украинцев с востока и юга Украины, которое обеспечивает чешская программа MEDEVAC.

Украина обратилась к Чехии с просьбой оказать ей помощь. По информации пражского ежедневника Lidové noviny, речь шла о наборах медицинской помощи, полевых кроватях, пищевые пакетах, обуви или одежде для пограничников.